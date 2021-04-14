Все ради науки: жители Швейцарии массово закапывают в землю трусы

Их сохранность укажет на качество почвы

Последнее с себя готовы снять, и все ради науки! Швейцарское издание "Стандарт" сообщило, что жители конфедерации массово закапывают в землю трусы! Конечно, стабильная жизнь, перепроизводство и прочие избыточные радости развитого капитализма тут ни причем. Все ради науки. Это, конечно, не означает, что жители Швейцарии, отдав нижнее белье родной земле, остаются в чем мать родила. Издание "Стандарт" докладывает: "Государственный научно-исследовательский центр Agroscope отправит 2 тысячи хлопковых трусов владельцам садов и фермерам. Добровольцы получат по паре трусов, которые нужно будет закопать в почве. После этого ученые изучат степень разложения ткани микроскопическими организмами, чтобы оценить качество почвы".

Добровольцы со всей страны откликнулись на призыв принять участие в эксперименте, названном "Трусы как доказательство". Трусы необходимо будет закопать в конце апреля на полях, лугах или на грядках, одни нужно выкопать через месяц, другие через два. Сфотографировать, что осталось, чтобы ученые смогли оценить, насколько эффективно микроорганизмы поедали исподнее. Нужно ли трусы предварительно использовать по прямому назначению, у специалистов единого мнения пока нет. Почему именно трусы, а не тряпки, не флаги и не занавески?

Самым прижимистым, кто пожалеет закапывать нижнее белье, полученное в научных целях, рекомендуют закатать в грядку чайные пакетики. Ученые и по ним все определят. Экологи рассчитывают пробудить в швейцарском населении сознательное отношение к почве. В Соединенных Штатах и Канаде этот эксперимент идет давно, называют его там, правда, по-другому, что-то вроде "Замарай свои трусы". Использованное в научных целях нижнее белье даже представляют на сельхозвыставках.

Присоединились к этому эксперименту жители балтийских стран, им даже четкое предписание дали, как начинающим: закапывать строго на глубину 50 сантиметров.

Удобрения – вчерашний день. Будущее мирового агропрома за трусами. Хотя эксперимент еще не окончен. Предстоит кропотливая работа с расцветкой, модельным рядом и плотностью. Увидите человека, закапывающего трусы, не пугайтесь. Он с ума не сошел. Это ради науки. Даже если кажется, что в действительности все не так как на самом деле.

"ТВ Центр".

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