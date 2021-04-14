Кровля обрушилась на ТЭЦ в Тамбове

Пострадали несколько человек

На ТЭЦ в Тамбове сегодня утром обрушилась кровля и часть стены здания диспетчерской. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Из-под завалов спасатели извлекли двоих пострадавших. Они госпитализированы. Ещё двое - смогли выбраться самостоятельно.

Следственный комитет начал проверку. Причины инцидента выясняются. В настоящий момент оборудование ТЭЦ отключено. Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и тепла.

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