Кровля обрушилась на ТЭЦ в Тамбове

Пострадали несколько человек
На ТЭЦ в Тамбове сегодня утром обрушилась кровля и часть стены здания диспетчерской. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Из-под завалов спасатели извлекли двоих пострадавших. Они госпитализированы. Ещё двое - смогли выбраться самостоятельно.
Следственный комитет начал проверку. Причины инцидента выясняются. В настоящий момент оборудование ТЭЦ отключено. Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и тепла.
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