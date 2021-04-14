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Вслед за весенним паводком в России начались природные пожары

08:59
  • среда
  • 14 апреля 2021

Сложная ситуация складывается во многих регионах страны

В ряде регионов центральной России бушуют природные пожары. Причина - пал сухой травы, который повторяется из года в год, передает "ТВ Центр".

Только за последние сутки в Смоленской области огонь прошёл более 360 гектаров. В Рязанской области, в деревне Марьино сгорели девять дач, жилой дом и хозпостройки. В Курской - спасатели выезжали по тревоге более 200 раз. Сложная обстановка в Воронежской области. В пригороде столицы региона, посёлке Масловка, удалось не допустить перехода огня на здание городской больницы. К тушению привлекался пожарный поезд. Распространению пожаров способствует жаркая, ветреная погода.

А в Башкирии резкое таяние снега стало причиной бурного паводка. Более 200 жителей райцентра Месягутово пришлось эвакуировать из-за подтоплений. Сейчас они размещены на базе спортшколы. Рядом с посёлком на реке Ай образовался ледовый затор длиной два с половиной километра и вода хлынула на улицы и в дома. 

Защитную дамбу длиной в 140 метров экстренно возводят у села Большое Голоустное в Иркутской области. Местная река уже затопила низины недалеко от населённого пункта. Прибывшая группировка МЧС приступила к распилке льда и очистке русла. В селе из-за угрозы паводка действует режим ЧС.

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