Российские и сирийские военные начали подготовку к АрМИ-2021

Наши военнослужащие поделились опытом

На полигоне в Латакии российские и сирийские военные отработали стрелковые упражнения, которые входят в программу Армейских международных игр. С нашей стороны в тренировках приняли участие призёры соревнований. Они поделились опытом и показали высокий уровень подготовки.

Военные полицейские на полигоне в Латакии провели мастер-класс для сирийских спецназовцев. Они, конечно, умеют стрелять, и неплохо, но с такими приемами еще не сталкивались. Упражнение "Один в поле воин". Суть в том, чтобы, меняя оружие для стрельбы и позиции, попасть как можно кучнее в каждую мишень.

"Чем больше будет выбитых баллов у военнослужащего и время, затраченное на саму стрельбу, тем выше будет его фактор попадания", - объясняет заместитель военного коменданта авиабазы "Хмеймим" Андрей Ховятский.

Упражнение используется и в боевой подготовке, и в международных армейских играх в Алабине. Сирийские солдаты тоже хотят посостязаться в меткости. Но пока надо еще поучиться. Вот они и наблюдают внимательно за каждым движением инструкторов.

"В данный момент мы выполняем отработку этапа "Огневой рубеж", где совершенствуются навыки практической стрельбы из стрелкового оружия. Совершенствуя элемент прицеливания и точного поражения цели. При этом мы осуществляем обмен опытом проведения данного этапа с военнослужащими Сирийской Арабской Республики", - говорит начальник отдела военной полиции группировки Вооруженных сил в Сирии Виктор Зайцев.

Российские офицеры оценивают точность стрельбы уже около мишеней. В целом первыми результатами довольны. Это не золотая медаль армейских игр, но твердая четверка на полигоне. Следующий этап подготовки сирийских коммандос - армейский рукопашный бой. Пока факультативно. Все же, огневая подготовка для спецназа, основная.

Тактика современного боя такова, что умение пользоваться разными видами оружия и метко стрелять куда важнее, чем навык, позволяющий профессионально отправить противника в глубокий нокаут. Все же у пули перед кулаком преимуществ куда больше. Тем более на войне.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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