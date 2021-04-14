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Иран приступил к обогащению урана до рекордного уровня

09:11
  • среда
  • 14 апреля 2021

Степень обогащения увеличится в 3 раза

Сегодня Иран приступает к работам по обогащению урана до 60% (ранее степень обогащения составляла всего 20%). О своих планах Тегеран ранее проинформировал МАГАТЭ, предупредив, что на ядерном объекте в Натанзе установят тысячу новых центрифуг.

Речь идет о том самом ядерном объекте, где на днях произошла авария. Тегеран считает это диверсией и обвиняет Израиль. После ЧП как раз и стали менять центрифуги на более мощные. Первую партию обогащённого урана в Натанзе произведут на следующей неделе. Как отметил иранский постпред, это, в частности, позволит улучшить качество и количество радиофармацевтических препаратов.

В США назвали такие действия провокационными. На словах Вашингтон готов вернуться к ядерной сделке с Исламской республикой, но дальше дело пока не идёт.

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