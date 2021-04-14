Российские фармкомпании предупредили о риске дефицита лекарств

Привести к этому может новый механизм закупок

В случае введения правила "второй лишний" в России может начаться дефицит льготных лекарств. Об этом в письме на имя Михаила Мишустина заявили представители ряда фармобъединений и общественных организаций.

Согласно инициативе Минпромторга, при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, которые имеют производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС. В ведомстве подчеркнули важность создания преимущества для развития производств полного цикла препаратов.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган прокомментировала новое правило. По ее словам, если производителю полного цикла не удастся удовлетворить существующие в масштабе всей системы здравоохранения потребности, то россиянам грозит риск остаться без некоторых лекарств. Ее точку зрения поддержал и сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, по словам которого, отсев лекарственных препаратов снижает возможность их выбора.

При этом директор по развитию компании RNC-pharma Николай Беспалов заявил, что благодаря новому правилу в России в ближайшие годы удастся обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов и снизить зависимость от импортных лекарств, передают "Известия".

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