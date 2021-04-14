Огонь уничтожил восемь жилых домов в селе под Воронежем

Пожар тушили всю ночь

Восемь жилых домов уничтожил огонь в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области. Всего сгорели 12 построек, 4 из них хозяйственные. Причиной стал ландшафтный пожар. Пожарные боролись с огнем всю ночь.

"Бобровский район, село Мечетка, ликвидация 07:46", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

Пожар возле села Мечетка возник накануне около полудня. Из-за сильного ветра с порывами до 21 м/с огонь перекинулся на строения на окраине населенного пункта. С огнем боролись 42 человека, привлекли 13 единиц техники. Для погорельцев в сельском Доме культуры открыт пункт временного размещения, им окажут необходимую помощь. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram