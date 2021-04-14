ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Огонь уничтожил восемь жилых домов в селе под Воронежем

08:52
  • среда
  • 14 апреля 2021

Пожар тушили всю ночь

Восемь жилых домов уничтожил огонь в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области. Всего сгорели 12 построек, 4 из них хозяйственные. Причиной стал ландшафтный пожар. Пожарные боролись с огнем всю ночь.
Появилось видео сильных пожаров под Воронежем

"Бобровский район, село Мечетка, ликвидация 07:46", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

Пожар возле села Мечетка возник накануне около полудня. Из-за сильного ветра с порывами до 21 м/с огонь перекинулся на строения на окраине населенного пункта. С огнем боролись 42 человека, привлекли 13 единиц техники. Для погорельцев в сельском Доме культуры открыт пункт временного размещения, им окажут необходимую помощь. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пожар
Пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.