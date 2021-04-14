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В Москве в среду может быть побит температурный рекорд

09:20
  • среда
  • 14 апреля 2021

В столице ожидается по-летнему теплая погода

В Москве в среду, 14 апреля, может быть побит 59-летний рекорд тепла. По словам синоптиков, воздух в столице прогреется до 23 градусов.
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"Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, который обеспечивает нас сухой, солнечной и аномально теплой погодой. В отсутствие осадков мы рассчитываем на дневной прогрев плюс 21-23 в столице, плюс 19-24 в Подмосковье. Так что очень велика вероятность обновления рекорда тепла, который держится с 1962 года и пока составляет плюс 20,8 градуса", - рассказала синоптик Елена Волосюк.

Она добавила, что ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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