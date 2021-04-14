Сергунина: Москва организует 25 международных бизнес-миссий для экспортеров в 2021 году

Московские предприниматели смогут вывести свою продукцию на международный рынок

В этом году экспортеры из Москвы смогут поучаствовать в 25 международных бизнес-миссиях, а также презентовать свои товары покупателям из Европы, Азии и стран СНГ, заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает предпринимателей поучаствовать при поддержке города в международных бизнес-миссиях. В этом году их запланировано 25 - почти вдвое больше, чем в 2020, и в пять раз больше, чем в 2019 году. Все они пройдут в онлайн-формате. Прием заявок уже начался", - сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Каждая из запланированный бизнес-миссий будет представлять собой серию встреч, на которых столичные компании представляют свои товары и услуги потенциальным покупателям и деловым партнерам из зарубежных стран. При этом онлайн-формат поможет охватить сразу несколько перспективных рынков, в том числе СНГ, Азию и Европу.

Отмечается, что в этом году программа ориентирована именно на страны Европы, среди которых Германия, Греция, Италия и Франция. Также запланированы миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан.

Перед бизнес-миссиями эксперты проводят маркетинговую и организационную подготовку, анализируют условия выхода товара на зарубежный рынок, находят потенциальных покупателей, а также помогают столичным предпринимателям подготовиться к деловым встречам для достижения максимального результата.

Сергунина добавила, что главными отраслевыми направлениями этого года являются информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.

"В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции бизнес-миссии перевели в онлайн-формат. Столичную продукцию представили в 13 странах. По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 млн руб., хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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