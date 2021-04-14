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Автобус врезался в мачту освещения в центре Москвы

09:18
  • среда
  • 14 апреля 2021

Пострадали, по предварительным данным, 10 человек

Авария пассажирского автобуса возле дома 4 на Марксистской улице в центре Москвы. ДТП произошло в 7:30 утра. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.
Появилось видео ДТП с автобусом в Рязани

"Предварительно — пострадал водитель автобуса и четыре пассажира. Погибших нет. Причина происшествия — внезапно водителю стало плохо. Водитель прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошел технический осмотр", — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Мосгортранс намерен провести служебную проверку по этому инциденту. А в региональном главке МЧС сообщили, что при аварии разлилось топливо, однако возгорания удалось избежать. На месте работают врачи и сотрудники полиции, детали происшествия уточняютс.

В свою очередь, "Известия" сообщают о десяти пострадавших в результате аварии. По данным издания, в их числе девять пассажиров и зажатый в кабине водитель – его освобождением занимаются сотрудники МЧС.

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