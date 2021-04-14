100 дней до Олимпиады: в Токио запустили обратный отсчет

Игры пройдут без иностранных болельщиков
Обратный отсчёт дан. За сто дней до старта Летней Олимпиады в Токио прошла торжественная церемония.
На горе Такао, излюбленном месте туристов и жителей японской столицы, установлен постамент с олимпийскими кольцами. А в мэрии появились фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских Игр, высотой более двух с половиной метров.
Как отметили власти страны, они готовы провести успешные и безопасные соревнования. Игры из-за пандемии перенесли на год. Они и пройдут с 23 июня по 8 августа без иностранных болельщиков. Решение о японских фанатах ещё не принято.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram