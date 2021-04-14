100 дней до Олимпиады: в Токио запустили обратный отсчет

Игры пройдут без иностранных болельщиков

Обратный отсчёт дан. За сто дней до старта Летней Олимпиады в Токио прошла торжественная церемония.

На горе Такао, излюбленном месте туристов и жителей японской столицы, установлен постамент с олимпийскими кольцами. А в мэрии появились фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских Игр, высотой более двух с половиной метров.

Как отметили власти страны, они готовы провести успешные и безопасные соревнования. Игры из-за пандемии перенесли на год. Они и пройдут с 23 июня по 8 августа без иностранных болельщиков. Решение о японских фанатах ещё не принято.

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