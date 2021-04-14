Сергунина: Образовательная программа для представителей креативного бизнеса запускается в Москве

Предпринимателям раскроют секреты ведения бизнеса

В Москве стартует образовательная программа для представителей креативного бизнеса. О проекте рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Столичный образовательный проект для предпринимателей "Стартап-школа МБМ" открывает новое направление обучения. В течение 2021 года будут проводиться интенсивы для представителей креативных индустрий. Занятия первого потока начнутся 19 апреля. Подать заявку можно на странице проекта до 18 апреля включительно. Курс рассчитан на пять дней. Тренинги будут проходить в очном формате, участие бесплатное", - сказано в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объяснила, что креативные индустрии занимают важное место в столичной экономике. Сейчас в этом секторе занято порядка полумиллиона человек.

"Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года", - подчеркнула Сергунина.

Курс будет состоять из десяти модулей, в числе которых командообразование, бизнес-планирование, маркетинг и продажи. Слушателям помогут развить предпринимательские навыки, а также доработать идею собственного стартапа. Кроме того, участники смогут проконсультироваться с экспертами по вопросам, связанным с открытием собственного дела, - от подбора режима налогообложения до поиска помещений для офиса. В финале интенсива состоится бизнес-игра "Подготовка и защита креативного бизнес-проекта". По итогам обучения выпускники получат сертификат.

Параллельно с очными занятиями будет и онлайн-обучение "Стартап-школы МБМ" для представителей креативных индустрий. Их расписание опубликуют в разделе "Обучающие мероприятия" на сайте mbm.mos.ru позднее.

Тренинги пройдут в федеральном учебном центре "Русская школа управления" по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5.

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