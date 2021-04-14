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Захарова рассказала о подготовке встречи Путина с Байденом

09:48
  • среда
  • 14 апреля 2021

МИД выполняет свою часть работы

МИД России выполняет свою часть работы по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В целом же организация подобных переговоров – в компетенции администрации президента, пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

13 апреля стало известно о телефонном разговоре Владимира путина с Джо Байденом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Президенты России и США обсудили  российско-американские отношения, а также некоторые важные международные проблемы.

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