ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Москве

09:44
  • среда
  • 14 апреля 2021

Водитель перед выходом на рейс прошел медосмотр

Семь человек пострадали в результате аварии с участием автобуса на улице Марксистская в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Среди пострадавших - водитель автобуса и шестеро пассажиров.

"Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - приводит сообщение МЧС агентство "Москва".

Авария на улице Марксистская произошла в среду утром. Пассажирский автобус столкнулся с мачтой освещения. Водитель перед выходом на рейс прошел медосмотр без замечаний, сообщили в столичном Дептрансе.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
Автобус в Москве
Автобус в Москве
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автобусом в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.