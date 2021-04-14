Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Москве

Водитель перед выходом на рейс прошел медосмотр

Семь человек пострадали в результате аварии с участием автобуса на улице Марксистская в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Среди пострадавших - водитель автобуса и шестеро пассажиров.

"Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - приводит сообщение МЧС агентство "Москва".

Авария на улице Марксистская произошла в среду утром. Пассажирский автобус столкнулся с мачтой освещения. Водитель перед выходом на рейс прошел медосмотр без замечаний, сообщили в столичном Дептрансе.

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