Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Москве

Водитель перед выходом на рейс прошел медосмотр
Семь человек пострадали в результате аварии с участием автобуса на улице Марксистская в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
Среди пострадавших - водитель автобуса и шестеро пассажиров.
"Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - приводит сообщение МЧС агентство "Москва".
Авария на улице Марксистская произошла в среду утром. Пассажирский автобус столкнулся с мачтой освещения. Водитель перед выходом на рейс прошел медосмотр без замечаний, сообщили в столичном Дептрансе.
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