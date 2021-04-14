Елизавета II вернулась к работе спустя 4 дня после смерти мужа

Королева не забывает о своих обязанностях

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей уже спустя четыре дня после смерти супруга. Она приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Пил решил оставить должность 1 апреля этого года, на посту лорда-камергера он пробыл более 14 лет. Теперь место Пила занял экс-глава службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер, передает агентство РА. Именно ему придется заниматься организацией похорон герцога Эдинбургского Филипа. Мероприятие состоится 17 апреля на территории Виндзорского замка.

В агентстве отметили, что решение королевы вернуться к исполнению своих обязанностей спустя лишь четыре дня после смерти мужа указывает на ее "глубоком чувстве долга" перед страной.

Ранее в Букингемском дворце заявили о двухнедельном трауре, в котором будет находиться весь королевский двор и семья Ее Величества. Лишь после его окончания Елизавета II вернется к исполнению обязанностей, включающих утверждение законов, ни один из которых не сможет быть принят в ближайший месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram