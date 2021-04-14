ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II вернулась к работе спустя 4 дня после смерти мужа

10:08
  • среда
  • 14 апреля 2021

Королева не забывает о своих обязанностях

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей уже спустя четыре дня после смерти супруга. Она приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

В Британии объявили траур после смерти принца Филиппа
Шутник и опора королевы: каким был принц Филипп

Пил решил оставить должность 1 апреля этого года, на посту лорда-камергера он пробыл более 14 лет. Теперь место Пила занял экс-глава службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер, передает агентство РА. Именно ему придется заниматься организацией похорон герцога Эдинбургского Филипа. Мероприятие состоится 17 апреля на территории Виндзорского замка.

В агентстве отметили, что решение королевы вернуться к исполнению своих обязанностей спустя лишь четыре дня после смерти мужа указывает на ее "глубоком чувстве долга" перед страной.

Ранее в Букингемском дворце заявили о двухнедельном трауре, в котором будет находиться весь королевский двор и семья Ее Величества. Лишь после его окончания Елизавета II вернется к исполнению обязанностей, включающих утверждение законов, ни один из которых не сможет быть принят в ближайший месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.