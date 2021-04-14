Вильфанд рассказал о грядущем лете

Погода отклонится от привычных значений

Этим летом практически на всей территории России температура окажется выше климатической нормы, предположил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в первую очередь прогноз относится к европейской части страны. Также особенно тепло будет в Черноземье и на юге европейской территории, передает "Парламентская газета".

"Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях", - заявил синоптик.

Он добавил, что сейчас еще сложно делать точные прогнозы на столь долгую перспективу.

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