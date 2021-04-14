Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве Альберта Рыжего

Криминальный авторитет был застрелен в ЖК "Алые Паруса"

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова. Ролик разместил в сети Следственный комитет России. Оператор снял, как задержанного в наручниках доставили в управление СК по Северо-Западному административному округу столицы и запечатлел первую встречу мужчины со следователем.

Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий, был убит в фитнес-клубе жилого комплекса бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы. Гейдарова застрелили, когда онзанимался на кардиотренажере.

Али Гейдаров в прошлом году условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл. Он отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля. Известно также об участии Альберта Рыжего в многочисленных конфликтах между представителями криминальных структур.

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