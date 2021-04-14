ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы болезни, обостряющиеся весной

13:04
  • среда
  • 14 апреля 2021

Потепление несет с собой новые болезни

С приходом весны у многих людей обостряются различные заболевания, а потому в это время года стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие недуги могут дать о себе знать в первую очередь.

Российские фармкомпании предупредили о риске дефицита лекарств
Раскрыта связь между родинками и раком кожи

Весной обостряется аллергия, связанная не только с увеличением в воздухе пыльцы, но и с проблемами с желудочно-кишечным трактом. В случае плохого самочувствия нелишним станет визит к аллергологу-иммунологу.

Не менее серьезно стоит отнестись к здоровью и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В весенний период они могут замечать "скачки" давления.

"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека", - отметила Лапа.

Она рекомендовала чаще пить воду и не забывать о прописанных лекарствах.

Также врач посоветовала заняться здоровьем питомцев и провести им антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства, передает "Звезда".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Аллергия
Аллергия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.