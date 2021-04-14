Названы болезни, обостряющиеся весной

Потепление несет с собой новые болезни

С приходом весны у многих людей обостряются различные заболевания, а потому в это время года стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие недуги могут дать о себе знать в первую очередь.

Весной обостряется аллергия, связанная не только с увеличением в воздухе пыльцы, но и с проблемами с желудочно-кишечным трактом. В случае плохого самочувствия нелишним станет визит к аллергологу-иммунологу.

Не менее серьезно стоит отнестись к здоровью и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В весенний период они могут замечать "скачки" давления.

"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека", - отметила Лапа.

Она рекомендовала чаще пить воду и не забывать о прописанных лекарствах.

Также врач посоветовала заняться здоровьем питомцев и провести им антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства, передает "Звезда".

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