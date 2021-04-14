Пашинян раскрыл планы расширения 102-й российской военной базы в Армении

Премьер признал военный союз с Россией основой безопасности страны

Основа внешней безопасности Армении – военный союз с Россией, признал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он рассказал в парламенте страны о планах расширения российской военной базы и о создании ее филиалов.

"Для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию", - заявил Пашинян.

Военное сотрудничество между Россией и Арменией основано на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и других подобных соглашениях. Помимо этого, страны сотрудничают в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напоминает ТАСС.

Премьер сообщил парламентариям, что Армения и Россия обсуждают возможности расширения 102-й российской военной базы. Кроме того, идут переговоры о создании плацдарма 102-й базы в Сюникской области республики.

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