В России выявили 8326 новых случаев коронавируса

Вылечились 9447 человек

В России за минувшие сутки выявили 8326 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1837. В Санкт-Петербурге за сутки заболело 712 человек, в Подмосковье - 568.

Выздоровели за сутки 9447 человек. Скончались 399 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4666209 человек. Вылечились 4291223, умерло 104000 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 124,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 500732 человека.

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