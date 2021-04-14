Встреча Путина и Байдена: каким будет диалог между Россией и США

Сроки и место встречи пока не определены

Предстоящая встреча президентов России и США - в центре внимания мировой общественности. В Москве подчёркивают: Россия готова к равноправному диалогу. Однако сообщение Белого дома об итогах телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, а также комментарии американских СМИ снова изобилуют антироссийскими намёками.

Звонок прозвучал, но ясности в будущее российско-американских отношений внес мало. Вопреки распространенной дипломатической практике, когда о подобных переговорах стороны сообщают общественности одновременно, Белый дом поспешил перетянуть одеяло на себя. И первым опубликовал пресс-релиз. Он изобилует заявлениями с позиции силы и очередной порцией обвинений, мол, Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на такие действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.

Так не договариваются в принципе, считают эксперты. Тем более, с государством, которое занимает одну шестую суши. И уж тем более после личных оскорблений, допущенных 78-летним американским президентов в адрес российского коллеги. То ли подзабыл Джо Байден собственные слова, то ли до сих пор не сориентировался: однополярный мир остался на заре его полувековой политической карьеры.

"Это не деменция, это хуже. Это понимание того, что Соединенные Штаты могут сначала оскорблять партнера, а потом, когда они соизволят, поманить пальчиком и сказать: "Эй, партнер, или сюда, давай поговорим". Мы-то пойдем, без проблем, но этот разговор вряд ли для США завершится какими-то большими прорывами и успехами", - рассуждает доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Россия всегда подчеркивала свою готовность к диалогу. С оговоркой - к равноправному. В нашем МИД заявили: Москва хочет выстраивать отношения с Вашингтоном на взаимовыгодной основе.

"Доктринально, идеологически, политически мы хотели, можем и желаем выстраивать отношения с США, я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам. Но та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Снова ставшая звездой медиапространства и объектом шуток из-за своих ляпов Джен Псаки откровенно заявила: США стремятся не сколько к установлению доверительных отношений с Россией, сколько к предсказуемости и стабильности. Стабильно пока только одно: санкционная политика в адрес Москвы. И пересматривать ее Вашинтон не намерен даже в преддверие возможной встречи двух президентов.

"Я не буду забегать вперед с какими-либо объявлениями, которые у нас имеются относительно последствий, которые будут иметь место для российского руководства из-за действий, которые они уже предприняли", - заявила она.

Так, например, России в качестве одной из наиболее жестких западных санкций угрожают отключением от международной платежной системы SWIFT. В нашем МИД заявили о перспективах в работе с иностранными партнерами по постепенному отказу от использования доллара во взаиморасчетах и по переходу на национальные или альтернативные американской валюты, а также о возможностях разработки новых платежных систем, не зависящих от западных настроений

Вместе с тем, внешнеполитические ведомства США и России делают свою часть работы по подготовке саммита двух президентов. В Белом Доме не исключили, что личная встреча могла бы пройти этим летом на территории третьей страны. В числе возможных тем для обсуждения - контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, внутриукраинский кризис. Однако в заокеанском информационном пространстве пытаются саботировать любой диалог с Москвой.

В свое время Дональду Трампу крепко доставалось от оппонентов за его попытки наладить диалог с Россией. Байден для американского истеблишмента вроде бы свой. Поэтому какие-то взаимовыгодные двусторонние соглашения между Москвой и Вашингтоном, в принципе, возможны, говорят эксперты. Если слова и обещания Белого Дома, как обычно, не разойдутся с делом.

Лилия Акиньшина, Кирилл Парменов, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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