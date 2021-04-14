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Природные пожары охватили российские регионы

11:39
  • среда
  • 14 апреля 2021

Зарегистрированы сотни очагов

В Центральной России бушуют природные пожары. В большинстве случаев причина возгораний - пал сухой травы. В Смоленской области за последние сутки огонь прошёл более 360 гектаров. В Воронежской - сложная обстановка сразу в трёх районах. В селе Мечётка только сегодня удалось ликвидировать пожар, который уничтожил более десяти строений.

На пепелище в Воронежской области продолжают работать спасатели.  Они заливают водой последние очаги огня и разбирают завалы. Этим утром крупный пожар в селе Мечётка удалось полностью  потушить. Почти сутки пришлось с ним бороться. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние постройки.

Дом Людмилы Федоренко чудом уцелел. А вот восемь соседних  полностью сгорели. Многие семьи остались без крыши  над головой.

"Дедушка остался без дома. Здесь вот дача была. Они все здесь сделали: сад и все на свете развели. Они остались без дома. Сын здесь прописан, который живет в Воронеже. Бабулька осталась без дома. Здесь никто не жил, но у них хозяйство было", - говорит женщина.

Власти региона обещают помочь погорельцам. В поселке Масловка накануне тоже полыхало. Спасателям удалось остановить распространение огня вблизи больницы. Пострадавших нет. Причина большинства возгораний - поджоги сухой травы, говорят спасатели. В такую сухую и ветреную погоду огонь распространяется стремительно. Пожар площадью 100 гектаров пришлось тушить и в Хопёрском заповеднике. Всего же только в Воронежской области  было зафиксировано более 140 очагов возгораний.

А в  Смоленской области в  коттеджных поселках кто-то поджог траву на участке. За полчаса огонь уничтожил несколько домов. В регионах вводят особый, противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов в такую погоду, а уже тем более разведение костров. Спасатели просят быть максимально осторожными.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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