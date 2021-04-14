Во Владивостоке спасли застрявшего на отмели старого дельфина

Учение не исключают, что к берегу он приплыл умирать

Во Владивостоке сегодня развернулась спецоперация по спасению дельфина. Животное выбросило на мелководье у железнодорожной станции. Его заметили неравнодушные жители, забили тревогу и вызвали специалистов. В чём причина такого поведения незваного гостя.

Видео с побережья мгновенно разлетелось по всем социальным сетям. Его автору, Андрею, о морском госте на берегу рассказала мать.

"Позвонила мама мне в 9 утра, говорит, можешь приехать на море, тут касатку выкинуло. Подхожу на берег, а это дельфинчик маленький. Он прям на камнях лежал", - говорит Андрей.

После многочисленных звонков во все инстанции дельфину решили помогать сами. Сначала отгоняли от него бродячих собак, поливали водой, но потом все же попробовали оттащить в воду.

"Он поцарапал себе живот об острые камни. Я его чуть-чуть дальше вытолкал в море, чтобы он раны себе не наносил. Но оказывается этого делать нельзя было, нужно было ждать специалистов", - говорит местный житель Олег.

На помощь откликнулись сотрудники частного дельфинария. Животное совсем не реагировало на людей и спокойно подпустило к себе ветеринаров. После осмотра стало ясно, что это самец тихоокеанского белобокого дельфина.

"Возраст больше 10 лет, может быть даже больше, около 20 лет. Можно даже по зубам посмотреть. Да очень старый дельфин. Зубов очень мало", - говорит главный тренер медицинского центра "Океан" Антон Брыков.

Белобокие тихоокеанские дельфины довольно распространенный вид. Обитают в северной части Тихого океана. Это они славятся тем, что выпрыгивают высоко над водой и сопровождают суда. Юркие, веселые - их практически невозможно поймать. Поэтому и изучены они плохо. Что случилось с этой особью, специалистам и предстоит выяснить.

Глаза животного забиты грязью, дельфин очень истощён. Поэтому ему провели антибактериальную терапию и взяли общий анализ крови. По словам специалистов, здесь дельфину находиться опасно, поэтому его сопроводят на лодке в более глубокую часть моря".

Ученые разделились во мнениях, что привело дельфина в пригород Владивостока. Одни считают, что он погнался за рыбой, отбился от своей стаи и не смог самостоятельно выбраться с мелководья. Другие специалисты предполагают - тихоокеанские белобокие дельфины приходят на отмель умирать. Но все, кто участвовал в спасении этого животного, надеются, что теперь оно не скоро вернется к берегу.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram