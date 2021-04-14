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Российский суд обязал Google восстановить аккаунт "Царьграда" на YouTube

12:15
  • среда
  • 14 апреля 2021

Каналу должны вернуть утерянные за монетизацию средства

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телекомпании "Царьград" к корпорации Google. Теперь аккаунт на платформе YouTube должен быть восстановлен, а владельцу возвращены утерянные за монетизацию контента средства.

Видеохостинг заблокировал аккаунт "Царьграда" в июле, сославшись на "закон о санкциях и нарушениях правил торговли". Руководство канала расценило это как проявление цензуры по отношению к российским СМИ. Это уже не первый случай притеснения русскоязычных средств массовой информации на иностранных платформах. За прошедший год Роскомнадзор выявил больше 20 подобных фактов.

"Когда блокируется доступ к ресурсу, когда вводятся какие-то ограничения, например, по возрастному признаку. Когда удаляется аккаунт или страница, и происходит это не в силу каких-то принципиальных, объективных причин. Не потому что кто-то нарушает российское законодательство, иностранное законодательство, правило функционирования самих интернет-ресурсов, нет. По принципу "потому что ты нам не нравишься", - заявил соавтор законопроекта против онлайн цензуры, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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