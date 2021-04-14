Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Сафины Рытиковой

Нужно собрать еще больше 3,5 миллиона рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Сафины Рытиковой из Тулы. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать чуть более миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но нужно еще 3 миллиона 848 тысяч рублей.

У годовалой девочки врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава. Консервативные методы лечения не помогли, последний шанс - сложная операция с использованием особого биоматериала. Но собрать на нее 5 миллионов семья сама не может.

Мы продолжаем помогать девочке все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Сафины Рытиковой, программа 1186.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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