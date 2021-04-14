Четкий шаг и идеальная точность: продолжается подготовка к Параду Победы

В тренировках задействована и авиация
В Подмосковье идут репетиции парада Победы. Пешие расчеты, механизированные колонны и авиация... До важной даты остается меньше месяца, возможность отработать строй всем вместе подразделения используют по максимуму. Тем более что помимо традиционных участников по брусчатке проедут и новички.
Сразу три совместных репетиции Парада Победы планируется провести сегодня. Пока тренировки проходят в Московской области на полигоне Алабино. Эта площадка по размерам -точная копия Красной площади.
Перед началом экипажи боевых машин наводят последний лоск. Танки Т-34 обливают водой. Кстати, эти исторические машины всё ещё боевые и могут стрелять. За ними тщательно следят.
"Вот обслуживаем, готовимся, перед каждым заездом. И после заезда обслуживаем. Как обслужишь, так она тебя и будет везти. 5 единиц у нас работают даже на танковом биатлоне. Стреляют!" – говорит командир Т-34 Рустам Кунтишев.
Тренируются перед сводной репетицией и участники пешей части парада. Здесь всё так, как и будет 9 мая в Москве. Старт первой репетиции ровно в десять. Проезд командующего парадом на автомобиле "Аурус", машины в этом году впервые принимают участие в репетиции. Есть пауза под выступление президента. И, конечно, торжественный выход знамённой группы.
В параде принимает участие более 12 тысяч человек. И нужно добиться, чтобы все как один чеканили шаг и держали строй.
Колону техники по традиции возглавляет танк Т-34. Легенда Великой Отечественной войны. Уже следом идут современные образцы, причём некоторых пока ещё нет на вооружении. Это машины будущей российской армии. Например, впервые в параде примет участие бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун ПВО". Увидеть можно будет новейший танк Т-14 с необитаемой башней, зенитно-ракетные комплексы "Бук", системы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-С". В день парада пролетит и авиация. Часть самолетов и вертолетов стартует с аэродрома в Кубинке.
В параде примет участие 76 самолетов и вертолетов - по количеству лет со дня Победы. Все полеты выполняют на высоте от 180 до 550 метров. В небе транспортные и боевые вертолеты, истребители, бомбардировщики и стратегические ракетоносцы. Бриллианты парада - авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
К 9 мая военные должны отточить все свои действия до идеала. Поэтому репетиции продолжатся, последние тренировки пройдут на Красной площади.
Пётр Вершинин, Владислав Подымский, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр", Московская область.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram