BCG: Москва – среди лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе

В столице смогли создать хорошую инфраструктурную базу для цифровизации образования

Москва занимает одну из лидирующих позиций по уровню развития цифровой культуры в школе, сообщили в пресс-службе компании BCG.

На сегодняшний день система школьного образования Москвы является лидером в России и мире по результатам обучения и доступу к качественному образованию. Среди основных достижений - результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, а также современная образовательная среда.

"Система Московская электронная школа (МЭШ) внедрена по всех школах города. В 2019 году стартовал проект "Школа старшеклассников" по созданию мотивирующей образовательной среды, оснащенной современным оборудованием и лабораториями", - сказано в материале.

Благодаря высокому качеству образования столичные школьники могут поступать в лучшие колледжи и вузы.

"Современная образовательная среда МЭШ и цифровая инфраструктура повышают эффективность и удобство обучения для каждого. Библиотека МЭШ содержит более 64 тысяч сценариев уроков, около 66 тысяч электронных учебных материалов. 100% московских школ оснащены передовой цифровой инфраструктурой. МЭШ - единая безопасная цифровая среда с широким набором инструментов. В 100% школ есть высокоскоростной Wi-Fi", - добавили в BCG.

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