Валерия рассказала, на кого похожа ее внучка

Малышка родилась в первый день нового года

Певица Валерия рассказала поклонникам, на кого похожа ее маленькая внучка Селин. Звезда много времени проводит с малышкой.

"Ребенок похож на меня, на моего сына, на наших родственников. У Сеньки очень красивая жена, родственники у них очень привлекательные. И если даже в ту сторону пошла бы, тоже было бы очень замечательно. И я думаю, что на одном малыше они не остановятся", - заявила Валерия.

Она призналась, что из-за регулярных концертов не смогла насладиться материнством в полной мере, но теперь певица может вдоволь общаться с внучкой. Звезда поет малышке колыбельные, а та их внимательно слушает. Также Валерия отметила, что не любит, когда ее называют бабушкой, предает "Пятый канал".

Селин родилась 1 января 2021 года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы. Она стала первой внучкой Валерии.

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