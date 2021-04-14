Российские корабли вышли на учения в Черное море

В маневрах участвуют самолеты и вертолеты

Российские корабли при поддержке авиации проведут учебные стрельбы в Черном море. Отряд покинул порт Севастополя, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Он уже провел тренировку по преодолению минного заграждения.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы также самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота. Учения - часть контрольной проверки российских Вооруженных сил.

Ранее стало известно, что в Черное море направляются два ракетных эсминца ВМС США. Вашингтон и европейские столицы озабочены усилением военной группировки в Крыму и перемещения российских войск возле границы с Украиной.

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