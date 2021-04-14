Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу

Похороны состоятся 17 апреля

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп будет похоронен в свинцовом гробу, купленном 30 лет назад.

Отмечается, что королева и ее муж еще 30 лет назад заказали себе гробы, которые до сих пор хранятся в похоронном бюро Leverton & sons. С внешней стороны гробы обшиты английским дубом, а внутри выполнены из свинца. Таким образом можно замедлить разложение тел усопших. В схожих гробах были похоронены многие члены королевской семьи, в том числе принцесса Диана.

Принц Филипп будет похоронен 17 апреля возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка, как он и желал. Гроб с телом герцога Эдинбургского доставят на серном внедорожнике Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом, который принц специально модифицировал для собственных похорон, передает Daily Mail.

Супруг королевы скончался 9 апреля на 100-м году жизни. Траур по принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены. Они будут вновь подняты лишь на следующий день после его похорон. При этом для представителей королевской семьи и Елизаветы II траур продлится две недели. Лишь после его окончания Елизавета II вернется к исполнению обязанностей, включающих утверждение законов, ни один из которых не сможет быть принят в ближайший месяц.

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