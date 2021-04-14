Москвичам пообещали комфортные и теплые выходные

Температура – чуть ниже климатической нормы

Двадцатиградусное тепло покидает столичный регион, температура постепенно снижается из-за северо-восточного ветра. Тем не менее, в предстоящие выходные жителей Москвы ожидает комфортная, соответствующая климатической норме, погода без осадков.

"Если с вечера на 17 апреля местами еще может остаточно пройти небольшой дождик, то днем 17-го погода без осадков, дневная температура в городе - около 15 градусов, ночь тоже будет еще довольно теплая", - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Осадков не ожидается и 18 апреля. Ночь будет умеренно теплой - примерно плюс 4-5 градусов, а днем – те же 13-15 градусов. Такая температура только чуть ниже климатической нормы, погода вернется в рамки календаря, приводит слова метеоролога РИА Новости.

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