Депутат МГД Николаева: Программа реновации повысит самосознание собственников жилья и поможет развитию города

Москва набрала хорошие темпы по реновации

Программа реновации в Москве повысит самосознание собственников и их внимание к территории вокруг. Так считает председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева. По ее словам, рост правового сознания поможет развитию всего города.

"Программа реновации Москва повлияет не только на состояние устаревшего жилого фонда. Нет задачи провести джентрификацию, такие процессы чреваты социальным взрывом, как мы неоднократно видели на примере западных стран. Программа реновации дает собственникам многоквартирного жилья повысить комфорт своего жилья и одновременно улучшить инфраструктуру района", - заявила Николаева.

Она отметила, что сейчас в Москве количество стартовых площадок реновации достигло 500 и это свидетельствует о хороших темпах работы по программе. Главный принцип реновации - переезд в рамках своего района, напомнила Николаева. Это требует тщательной подготовительной работы.

Николаева отметила, что в Москве уже построено 107 новых жилых домов общей площадью 1,3 млн кв. м, а на стадии строительства и проектирования находятся 276 домов общей площадью 4,7 млн кв. м.

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