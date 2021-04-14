Зеленскому пригрозили импичментом из-за тайного гражданства

Документы оказались в распоряжении бывшего замглавы СБУ

Документы, содержащие информацию о гражданстве Владимира Зеленского, могут стоить президенту Украины импичмента. С таким заявлением выступил бывший замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный.

"Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента. Уверен, что после их публикации должна немедленно начаться процедура импичмента", — написал в своем Telegram-канале Нескоромный. Он заявил, что готов предоставить эту информацию "заинтересованным патриотическим политическим силам".

Пост заместителя главы СБУ Нескоромный занял после победы Зеленского на выборах. Однако в марте 2020-го его уволили, а в январе этого года задержали в Киеве. Арестанту удалось сбежать прямо в наручниках. Нескоромного обвиняют в причастности к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, пишет "Страна.ua".

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