"Деловой разговор": Песков рассказал о беседе Путина и Байдена

Переговоры были продолжительными

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проходил в деловом тоне. Было затронуто множество тем: в частности, Байден подтвердил приглашение Путина на саммит по климату. В Кремле сейчас изучают этот вопрос, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До этого просто был дефицит информации: как будет, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли заключительный документ, и так далее. На все эти вопросы мы только-только начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем", - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что телефонная беседа президентов России и США, которая состоялась 13 апреля, была достаточно продолжительной. Песков отметил обилие тем, которые были затронут во время переговоров Путина с Байденом, передает ТАСС.

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