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Депутат МГД Артемьев: внедрение транспорта на водороде должно быть приоритетом для мегаполисов

13:02
  • среда
  • 14 апреля 2021

Для крупных городов особенно важно снижение объемов выхлопных газов

Развитие и внедрение транспорта на альтернативном топливе должно быть в приоритете у таких крупных городов, как Москва, считает депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

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"На водородных аккумуляторах уже работает вспомогательный транспорт: электрокары для гольфа, погрузчики в аэропортах и на складах, а, к примеру, в Исландии обсуждается вариант перевода на водород весь рыболовный флот. Но главным направлением внедрения должен стать именно городской транспорт. Снижение объемов выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания особенно важно для мегаполисов. При этом необходимо помнить, что общественный транспорт должен идти на шаг впереди частного, задавать стандарт и стимулировать автомобилистов выбирать наиболее экологичные варианты из возможных. Внимание к вопросам применения альтернативного топлива должно стать не экзотикой, а новой нормой", - уверен парламентарий.

Он отметил, что сейчас вопрос использования возобновляемой и экологически чистой энергии является ключевым для передовых мировых экономик. При этом отказ от углеводородного топлива прорабатывается во всех отраслях.

"Москва сможет прорабатывать сценарии внедрения водородного топлива уже в ближайшее время. Это потребует затрат в создании инфраструктуры, однако по скорости заряда и длительности использования водородные технологии выглядят более выигрышно, они на порядок обходят показатели литий-ионных батарей. Емкость водородного аккумулятора в 10 раз выше, а время зарядки исчисляется минутами", - объяснил Артемьев.

Он добавил, что технология должна быть не только экономически выгодной, но и безопасной. На сегодняшний день остаются высокие риски: газ сжимается в 850 раз, давление превышает 700 атмосфер, кроме того, водород крайне летуч и при утечке проникает во все элементы конструкции. Поэтому при внедрении данной технологии необходимо тщательно продумать все особенности, чтобы она была полностью безопасной, резюмировал депутат.

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