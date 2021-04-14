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Москвичей предупредили об опасности пыльцевого дождя

13:09
  • среда
  • 14 апреля 2021

Началось цветение ольхи и орешника

Повышенный уровень аллергенов фиксируют специалисты в воздухе Москвы. В столице началось цветение ольхи и орешника. Жителей города призвали к осторожности.
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"В Москве начался пыльцевой дождь - ольха и орешник вступили в активную стадию пыления. По данным точного пыльцевого мониторинга ALLERGOTOP, в городе сейчас высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых зерен ивы", - сообщает в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

Москвичам напоминают, что орешник наиболее распространении в районах Северный и Обручевский, а также в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках. Ольха чаще всего встречается в парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино", в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, передает РИА Новости.

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