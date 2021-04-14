BCG: Москва – один из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

МЭШ развивается в трех измерениях – создание инфраструктуры, удобства для учителя и ученика

Москва оказалась в числе мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой, рассказали эксперты BCG. В ходе исследований они сопоставили 11 мегаполисов.

Ведущая международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) высоко оценила цифровую среду образования Москвы – ее сочли одной из самых результативных и инфраструктурно оснащенных в мире. Также эксперты отметили уникальности цифровых сервисов.

Цифровизация образования в столице началась с создания инфраструктурной базы и цифровой среды учебного процесса, а в 2018 году все школы города получили интерактивные панели, Wi-Fi, ноутбуки для учителей и другие техническими средствами. Вместе с Сингапуром и Таллином Москва входит в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности в школах.

Главным инструментом цифровизации обучения можно назвать "Московскую электронную школу" ("МЭШ"), которая появилась в 2016 году. Подобные системы успешно функционируют лишь в четырех из 10 сопоставимых городов, а именно в Сингапуре, Торонто, Стокгольме и Лос-Анджелесе. В "МЭШ" собраны уникальные цифровые инструменты, которые реализуются на протяжении всего цикла системы обучения: отслеживание и корректировка траекторий, обратная связь и общение, оценка результатов, цели и планы обучения, доступ к обучающим материалам, инструменты обучения.

Сейчас система развивается сразу в трех направлениях: она позволяет учащимся получать знания в любое время в удобном месте и формате, обеспечивает учителя эффективными инструментами обучения и создает цифровую среду учебного процесса, тем самым повышая эффективность образовательных ресурсов.

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