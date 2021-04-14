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"Берегите себя и своих близких": Путин рассказал о важности вакцинации

22:10
  • среда
  • 14 апреля 2021

Президент сообщил, как чувствует себя после второй прививки от коронавируса

Владимир Путин в среду сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата. И, как сообщил президент в интервью нашим коллегам, чувствует он себя хорошо.
Путин заявил о хорошем иммунном ответе после прививки от COVID-19

Путин: За 10 минут до того, как я вошёл, я сделал прививку. Вот видите, все нормально, без всяких побочных эффектов. Вообще не чувствую, что сделал какую-то прививку. Как врачи сказали - хороший иммунный ответ есть.

Корреспондент: Антитела уже появились?

Путин: Так они сказали - хороший иммунный ответ - спросите у них - они лучше знают. Во всяком случае, эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет. Вы сделали прививку?    

Корреспондент: Я переболел.

Путин: Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с этими титрами. Даже для тех людей, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать.

Корреспондент: Сделаю.

Путин: Правильно. Берегите себя и своих близких. Это часто звучит у нас на экране, это не пустая фраза, не пустые слова.

Это интервью Владимир Путин дал сразу после завершения заседания попечительского совета Русского географического общества. Президент принимал в нем участие в онлайн-формате, передает "ТВ Центр".

Говоря о деятельности Географического общества, Владимир Путин подчеркнул, что даже в период пандемии оно продолжает воплощать в жизнь свои планы и идеи. Президент, в частности, обратил особое внимание на необходимость продолжения исследования Арктики. По его словам, это имеет огромное значение как для России, так и для всего мира.

Владимир Путин отметил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным. У России для этого есть все возможности - в стране создается самый мощный в мире ледокольный флот. В ходе обсуждения новых проектов один из участников заседания рассказал об изучении истории того, как в годы Великой Отечественной войны советские летчики перегоняли по трассе Аляска - Сибирь американские истребители, поставленные по ленд-лизу. Владимир Путин отметил, что это одна из ярких страниц истории войны, о которой должно знать современное поколение.

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