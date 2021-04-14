Собянин рассказал, сколько Москва тратит на социальную сферу

Мэр принял участие в совещании по подготовке заседания президиума Госсовета

Порядка 70% затрат бюджета Москвы приходится на социальную сферу. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин. Мэр принял участие в семинаре-совещании по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета по социальным вопросам. В повестке - актуальные темы, которые затрагивают образование, здравоохранение, соцзащиту и занятость населения.

Один из флагманских центров занятости Москвы, но всего же в столице непрерывно действуют более полусотни таких отделов трудоустройства. Найти работу, да и просто получить поддержку в непростой жизненный период, могут абсолютно все: от выпускников вузов, которые ещё не успели обзавестись багажом опыта, до граждан 50+, мам с детьми или людей с инвалидностью. Именно о них во многом пойдет речь на завтрашнем заседании президиума Госсовета. Но прежде, чем говорить, важно увидеть, как уже работают многие социальные программы в нашей стране. И Москва здесь, безусловно, в лидерах.

"Если померить на весах, что важнее человеку, то это самая важная отрасль. Как пойдет ребенок в детский сад, как пойдет в школу, какие качественные знания он там получит, как он придет в поликлинику, в больницу, какие услуги там, какие качественные услуги, как реально его вылечат, окажут ему помощь. Как получить помощь в трудной жизненной ситуации, когда, кроме государства, ни на кого уже нельзя надеяться", - говорит Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, социальная сфера требует к себе особого внимания, и настроить её одним лишь приказом, пусть даже самым грамотным, невозможно. Ведь зачастую люди жалуются не на отсутствие специалистов или услуг, а на то, как эти услуги оказывают. Насколько доброжелательно встретили и внимательно выслушали посетителя. А это уже зависит от степени удовлетворенности самих работников. Настроение человека, а не сухая статистика посещений, служит истинным барометром успеха.

"Вопросы, которые мы обсуждаем, они охватывают большую часть нашей работы – 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере – это как раз работающие в этих сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны", - сообщил Собянин.

Наладить эти процессы в масштабах всей страны, в принципе, задача непростая, а тем более, в регионах с разным уровнем достатка. Поэтому так важно, уверены участники встречи, научиться слушать и слышать самих людей, получать максимальный отклик и учитывать пожелания. Именно такой подход при разработке Национальной социальной инициативы предлагают эксперты.

"Цель в том, чтобы поменялась жизнь людей, чтобы для них было удобно. Поэтому вот этот разговор, который предложен Агентством стратегических инициатив, является принципиально важным", - говорит первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Не менее важен обмен опытом. За этим - научиться новому, отказаться от старого и озвучить свои предложения - в Москву прилетели руководители регионов. И судя по толстым папкам на столах и заинтересованности, начало продуктивному разговору положено.

Анна Пешехонова, Валерия Рождественская, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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