Опубликовано новое видео потопленного нацистами теплохода "Армения"

Число погибших оценивается в 4-10 тысяч человек

Владимир Путин даст поручение ускорить работу над законом о государственной охране затонувших подводных объектов. Об этом президент заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества. В годы Великой отечественной войны советский флот потерял около 900 кораблей. Один из них - судно "Армения". Судьба его проясняется только сейчас.

Почти восемьдесят лет под водой. В двадцати восьми километрах от берега, на глубине полторы тысячи метров. Кадры подводных съемок как будто из страшного фильма-катастрофы. Но трагедия произошла в реальности. 7 ноября 1941 года теплоход "Армения", а тогда это уже было переоборудованное санитарно-транспортное судно, затоплен немецкой авиацией у побережья Крыма. Число погибших, по самым разным оценкам, от 4500 до 10000 человек. Место трагедии искали все эти десятилетия. Обнаружить удалось только в апреле прошлого года. Корабельный колокол с выбитой надписью "Армения" исключил ошибку.

"Найти удалось благодаря системной работе наших вооруженных сил, которые в течение многих лет методично, без лишнего геройства прочесывали квадрат за квадратом. В результате нашли сначала магнитную аномалию, потом гидролокаторами подтвердили, что там есть действительно какой-то большой объект на дне", - рассказывает исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

И сейчас уже вторая экспедиция к теплоходу завершила работу. Судно детально обследовали с помощью подводного робота - специального телеуправляемого аппарата. Погода подвела и не позволила провести программу исследований полностью, но качество съёмок специалистов устроило. Теперь эти кадры предстоит изучить и проанализировать. Впрочем, уже удалось получить ответы на целый ряд вопросов. Предполагалось, что судно было вооружено, и на съемках действительно видна одна из четырех пушек. А вот шлюпок по правому борту не обнаружили.

"Мы предполагаем, что "Армения" все-таки успела сбросить эти шлюпки, то есть версия о том, что теплоход затонул всего за 4 минуты, как это описано в ряде источников, вызывает сомнения. Для того чтобы спустить шлюпку на воду и сделать это несколько раз требуется больше времени, мы предполагаем, что как минимум 15-20 минут "Армения" оставалась на плаву", - говорит Фокин.

Новые данные, позволяющие понять обстоятельства гибели теплохода, появляются постоянно. Кроме того, сейчас сотрудники Русского географического общества продолжают работать в ведомственных архивах, собирают истории, связанные с теми, кто оказался на борту. Поскольку самая главная загадка по-прежнему - количество жертв трагедии. В списке пока 500 имен и еще несколько десятков проходят проверку. Тогда, в 1941-м судно должно было принять на борт 5 тысяч человек, отправляющихся в эвакуацию: раненых бойцов, медперсонал, гражданских лиц. Всех, кто что-либо знает об этой трагедии, просят поделиться информацией на портале "Теплоход Армения вспомнить всех". Подводные исследования будут продолжены, а их первые итоги представят уже в ноябре этого года на конференции в Севастополе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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