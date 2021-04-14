В Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации

Привиться можно у станций метро "Бульвар Рокоссовского" и "Динамо"

Сегодня в Москве открылись два новых пункта вакцинации от коронавируса. Один из них находится в фудкорте "Подсолнухи" в Богородском районе. Другой - возле стадиона "Динамо" в торговом центре "Арена Плаза".

Бригады работают каждый день с 10 утра до 9 вечера. Принимают всех жителей старше 18 лет в рамках живой очереди.

Всего в Москве сейчас действуют 26 передвижных прививочных пунктов. Их можно найти практически в любом районе, даже самом отдаленном, в самых посещаемых местах. Точные адреса указаны на официальном портале мэра.

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