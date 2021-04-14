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Первые москвичи привились от коронавируса на дому

15:29
  • среда
  • 14 апреля 2021

Пока это могут сделать только маломобильные жители города

Маломобильные граждане и пенсионеры теперь могут привиться от коронавируса на дому. Важно, что специально подавать заявку не надо - социальные службы сами свяжутся с пациентом и обговорят все условия. Чтобы ситуацией не воспользовались мошенники, бригада из двух человек приедет в строго определенное время. При этом вся процедура обязательно должна проходить под присмотром социального работника.

"Пожилые люди, конечно, должны давать согласие на вакцинацию только своему соцработнику, с которым они знакомы, с которым они работают, которого они видят практически ежедневно. Единолично медицинские работники не могут посещать пациента, это делается исключительно совместно с соцслужбой", - говорит заместитель главного врача по эпидемиологии городской поликлиники 214 Ольга Филатова.

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