Еще две московские больницы подключили к ЕМИАС

Это поможет оптимизировать процесс оказания медпомощи

К единой цифровой платформе здравоохранения ЕМИАС подключились ещё две столичные клиники. Теперь доступ к электронной карте пациента открыт для врачей больниц Пирогова и Юдина.

Там обновили необходимое программное обеспечение и обновили рабочие места сотрудников, подготовили медперсонал. Подключение к ЕМИАС поможет оптимизировать процесс оказания медицинской помощи с момента поступления пациента в стационар и до момента выписки. Но главное - освободит медиков от бумажной работы, высвобождая время для лечения пациентов, причём комплексного.

"Появляется возможность интеграции с другими лечебными учреждениями: мы видим результаты обследования, инструментальных методов лечения и вмешательств. Система ЕРИС интегрируется с ЕМИАСом и дает возможность нам видеть, какие исследования проводились у нашего пациента на догоспитальном этапе", - сообщил главный врач больницы имени Юдина Ольга Папышева.



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