ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще две московские больницы подключили к ЕМИАС

15:09
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Это поможет оптимизировать процесс оказания медпомощи

К единой цифровой платформе здравоохранения ЕМИАС подключились ещё две столичные клиники. Теперь доступ к электронной карте пациента открыт для врачей больниц Пирогова и Юдина.

Там обновили необходимое программное обеспечение и обновили рабочие места сотрудников, подготовили медперсонал. Подключение к ЕМИАС поможет оптимизировать процесс оказания медицинской помощи с момента поступления пациента в стационар и до момента выписки. Но главное - освободит медиков от бумажной работы, высвобождая время для лечения пациентов, причём комплексного.

"Появляется возможность интеграции с другими лечебными учреждениями: мы видим результаты обследования, инструментальных методов лечения и вмешательств. Система ЕРИС интегрируется с ЕМИАСом и дает возможность нам видеть, какие исследования проводились у нашего пациента на догоспитальном этапе", - сообщил главный врач больницы имени Юдина Ольга Папышева.
 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Поликлиника
Поликлиника
ЕМИАС
ЕМИАС
Врачи за компьютером
Врачи за компьютером
Лаборатория
Лаборатория
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.