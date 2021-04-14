Уникальную технологию для инвалидных колясок разработали в Москве

Она подходит к почти любому креслу

Небывалая свобода движения. Уникальную технологию для инвалидных колясок разработали в Московском агентстве инноваций - ультралёгкий электропривод. Он подходит практически к любому креслу и прост в установке. Устройство уже тестируют воспитанники одной из столичных школ-интернатов.

До свободы - всего 10 секунд. Именно столько нужно, чтобы прикрепить к самой простой инвалидной коляске электроприставку. А дальше происходит практически волшебство. Марат теперь даже не представляет, как он обходился раньше без такого устройства.

"Быстрей стал ездить, чувствую свободу движений. Что ты сам катишься, а не тебя кто-то везет", - говорит ученик 8 класса Реабилитационной школы-интерната №32 Марат Коженков.

С виду как обычная ручка от самоката. Правда, из-за аккумулятора немного тяжелее. Зато позволяет разогнаться коляске до 16 километров в час.

"Почему дети-инвалиды не могут перемещаться на скутерах также легко и просто, как и обычные дети? Есть российская разработка вот этого руля и детям это безумно нравится. И, наконец, дети с ограниченными возможностями передвижения могут быть равными. Даже, может быть, шустрее, чем обычные дети", - говорит директор школы-интерната Светлана Войтас.

Такая электроприставка дарит детям независимость. Педагоги реабилитационной школы-интерната, где проходит плотное тестирование, даже немного в растерянности. Ведь теперь у них стало меньше обязанностей.

"Он теперь самостоятельный. С удовольствием катается. И даже, мне кажется, стал с удовольствием ходить в школу. У него настроение стало лучше. Он приходит оживленный, со всеми вместе. Ему не надо ждать, пока я его довезу", - говорит воспитатель школы-интерната Айшат Мамутова.

Марат вообще любит скорость во всех появлениях - собирает кубик Рубика за 56 секунд. А его любимый герой - Железный человек из вселенной "Марвел". Возможности киногероя так впечатлили Марата, что он решил в будущем заняться разработкой технологий, которые позволят забыть людям с инвалидностью о своих ограничениях.

Екатерина Гоголева, Валерия Рождественская, Марина Шишлакова, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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