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В Москве работает Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва

15:41
  • среда
  • 14 апреля 2021

Призывникам там ответят на все вопросы

Весенний призыв в этом году из-за пандемии проходит по особым правилам: маски и перчатки обязательны для всех, у новобранцев измеряют температуру, затем их тестируют на коронавирус.

Все вопросы, связанные с призывом, можно задать в Консультативно-правовом пункте, который начал работать на Хорошёвском шоссе. Там разъяснят все тонкости законодательства о воинской обязанности, оперативно отреагируют на факты нарушения закона, случаи злоупотребления в комиссариатах и призывных комиссиях.

Причём вопросы можно задать и по телефонам: 8 (495) 693-58-98, 8 (495) 693-50-55.

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