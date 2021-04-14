В Москве работает Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва

Призывникам там ответят на все вопросы

Весенний призыв в этом году из-за пандемии проходит по особым правилам: маски и перчатки обязательны для всех, у новобранцев измеряют температуру, затем их тестируют на коронавирус.

Все вопросы, связанные с призывом, можно задать в Консультативно-правовом пункте, который начал работать на Хорошёвском шоссе. Там разъяснят все тонкости законодательства о воинской обязанности, оперативно отреагируют на факты нарушения закона, случаи злоупотребления в комиссариатах и призывных комиссиях.

Причём вопросы можно задать и по телефонам: 8 (495) 693-58-98, 8 (495) 693-50-55.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram