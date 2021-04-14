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"Солнце Москвы": каким будет самое большое колесо обозрения в Европе

15:39
  • среда
  • 14 апреля 2021

Монтаж колеса ведется на ВДНХ

У южного входа ВДНХ монтируют "Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения не только в России, но и в Европе. Старое разобрали почти 4 года назад - кататься на нём стало небезопасно. Популярный аттракцион решили вернуть, и оценить его москвичи и гости столицы смогут уже в следующем году.
На ВДНХ начался монтаж колеса обозрения "Солнце Москвы"

Это грандиозное сооружение - будущее крупнейшее в Европе колесо обозрения. Уже смонтированы опорные конструкции. Кстати, восемь стоек общим весом больше 1000 тонн стоят на фундаменте, уходящим в землю на 23 метра. Сейчас строители приступают к установке спиц, и уже осенью все желающие смогут полюбоваться Москвой с высоты в 140 метров.

Конструкция настолько масштабная, что строить колесо на старом месте было нельзя. Прошлое колесо обозрения было намного меньше и легче. Кроме того, на противоположной стороне парка слишком близко расположены коммуникации и тоннели метро. Решено было разместить аттракцион на пустыре у южного входа ВДНХ. У "Солнца Москвы" будет 30 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на 15 человек. А один оборот вокруг своей оси оно будет делать за 18 минут 40 секунд.

Посетителей ждёт много интересного. Помимо аттракциона, рядом заканчивается строительство масштабного многофункционального комплекса с кинотеатром, выставочными помещениями, детским центром и зоной питания. Из этого здания с помощью крытого эскалатора посетители будут попадать на посадку в колесо обозрения. Но главным строители называют то, что среда будет полностью безбарьерной.

"Для того, чтобы инвалиды-колясочники могли свободно, а главное безопасно перемещаться по территории многофункционального комплекса, а также посещать колесо обозрения, мы предусмотрели специальный маршрут. Подняться с первого на второй уровень МФК, а затем до зоны посадки и высадки с аттракциона можно с помощью лифтов", - рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций колеса обозрения "Солнце Москвы" Екатерина Гуськова.

Во время проектирования колеса постоянно вёлся диалог с жителями соседних домов. Аттракцион расположен таким образом, что тень от него будет ложиться между домами, не попадая в окна квартир. Кроме того, "Солнце Москвы" хоть и будет светить, но не слишком ярко. Красочную подсветку направят лучами внутрь кольца, что так же не помешает жильцам в тёмное время суток. А между многоэтажками и территорией комплекса появится прогулочная зона с детскими площадками и фонтанами.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса обозрения "Солнце Москвы"
Строительство колеса
Строительство колеса
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