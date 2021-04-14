"Солнце Москвы": каким будет самое большое колесо обозрения в Европе

Монтаж колеса ведется на ВДНХ

У южного входа ВДНХ монтируют "Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения не только в России, но и в Европе. Старое разобрали почти 4 года назад - кататься на нём стало небезопасно. Популярный аттракцион решили вернуть, и оценить его москвичи и гости столицы смогут уже в следующем году.

Это грандиозное сооружение - будущее крупнейшее в Европе колесо обозрения. Уже смонтированы опорные конструкции. Кстати, восемь стоек общим весом больше 1000 тонн стоят на фундаменте, уходящим в землю на 23 метра. Сейчас строители приступают к установке спиц, и уже осенью все желающие смогут полюбоваться Москвой с высоты в 140 метров.

Конструкция настолько масштабная, что строить колесо на старом месте было нельзя. Прошлое колесо обозрения было намного меньше и легче. Кроме того, на противоположной стороне парка слишком близко расположены коммуникации и тоннели метро. Решено было разместить аттракцион на пустыре у южного входа ВДНХ. У "Солнца Москвы" будет 30 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на 15 человек. А один оборот вокруг своей оси оно будет делать за 18 минут 40 секунд.

Посетителей ждёт много интересного. Помимо аттракциона, рядом заканчивается строительство масштабного многофункционального комплекса с кинотеатром, выставочными помещениями, детским центром и зоной питания. Из этого здания с помощью крытого эскалатора посетители будут попадать на посадку в колесо обозрения. Но главным строители называют то, что среда будет полностью безбарьерной.

"Для того, чтобы инвалиды-колясочники могли свободно, а главное безопасно перемещаться по территории многофункционального комплекса, а также посещать колесо обозрения, мы предусмотрели специальный маршрут. Подняться с первого на второй уровень МФК, а затем до зоны посадки и высадки с аттракциона можно с помощью лифтов", - рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций колеса обозрения "Солнце Москвы" Екатерина Гуськова.

Во время проектирования колеса постоянно вёлся диалог с жителями соседних домов. Аттракцион расположен таким образом, что тень от него будет ложиться между домами, не попадая в окна квартир. Кроме того, "Солнце Москвы" хоть и будет светить, но не слишком ярко. Красочную подсветку направят лучами внутрь кольца, что так же не помешает жильцам в тёмное время суток. А между многоэтажками и территорией комплекса появится прогулочная зона с детскими площадками и фонтанами.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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