Подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего дал первые показания

В среду появилось видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета

В Москве задержан 37-летний гражданин Азербайджана Матлаб Султанов. В начале недели он застрелил в столичном фитнес-клубе некоего Али Гейдарова, в некоторых кругах более известного как вор в законе Альберт Рыжий.

В первые минуты 37-летний Матлаб Салтанов четко отвечает на вопросы. Но в какой-то момент словно делает вид, что то ли не понимает, о чем его спрашивают, то ли не очень хорошо знает русский язык.

- За что убил?

- Он ругал меня.

- Теперь честно, за что убил человека?

- По телефону.

- По найму?

- Как?

- За деньги?

- Нет.

Следствие еще будет поминутно выяснять все, что делал Султанов 12 апреля. Но и то, что запечатлели камеры видеонаблюдения, говорит о многом. Действовал он профессионально и хладнокровно. К занимающемуся на беговой дорожке Альберту Рыжему со спины подходит мужчина в черном и несколько раз стреляет ему в голову. Последний выстрел, контрольный, делает уже в упавшего. Присутствующие в зале люди в панике разбегаются. В то время, как нападавший неспешно удаляется. Забирает красный рюкзак и прячет в него, видимо, оружие. А это уже съемка видеокамеры из автобуса, которым подозреваемый уехал с места преступления. На них видно, как Султанов меняется с неизвестным пассажиром курткой. Ее потом найдут в парке. А сумку с пистолетом-пулеметом и патронами обнаружит на конечной остановке водитель автобуса. Теперь все это - улики, приобщенные к делу.

"В жилище, где скрывался фигурант, произведены обыски. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщила помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Мария Карьгина.

Настоящее имя убитого в фитнес-клубе - Али Гейдаров. Уроженец Азербайджана, криминальную известность он получил в России. Сначала в Архангельске, затем в Петербурге. Крышевал рынки, занимался вымогательством и грабежом. В 2012 году Гейдарова короновали с подачи на тот момент главаря криминального мира Деда Хасана, настоящее имя Аслан Усоян. По некоторым данным, с ним Альберт Рыжий был близок до самой его гибели в 2013 году и даже рассматривался как один из наследников.

Сам Рыжий был трижды судим. В последний раз срок получил в 2014 году после задержания в Петербурге, но на свободу стараниями адвокатов вышел на год раньше - летом 2020-го. Пережил Альберт Рыжий и три покушения. Одно из них в Турции даже попало в объективы камер.

В драке у одного из ресторанов участвовали представители криминального мира России. Потом говорили, что разборка произошла во время попытки раскороновать Рыжего за некие недостойные поступки. Ему же удалось бежать и, как сообщалось, спрятаться в машине полиции, что также недопустимо для вора в законе.

12 апреля этого года четвертое покушение стало для Али Гейдарова фатальным. Он погиб всего через два месяца после своего 40-летия. Следствие рассматривает сразу несколько версий преступления. По одной из них, Альберт Рыжий был заказчиком убийства своего давнего конкурента и личного врага Надира Салифова, он же вор в законе Лота Гули. По другой версии, мог дать показания на кого-то из авторитетов криминального мира. Не исключаются и финансовые разборки. По выходу из тюрьмы Рыжий намеревался вернуть свой авторитет и жил на широкую ногу в подмосковном особняке. При том, что официально был зарегистрирован беженцем.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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