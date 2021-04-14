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Причиной аварии с автобусом в Москве мог стать инфаркт у водителя

15:03
  • среда
  • 14 апреля 2021

Пострадали семь человек

У водителя автобуса, который сегодня утром врезался в фонарный столб на Марксистской улице, по предварительным данным, произошел инфаркт. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. В результате аварии травмы получили семь пассажиров, из них двое в больнице.

Рано утром на Марксистской улице рейсовый автобус врезался в столб – водителю внезапно стало плохо. В результате пострадали четыре человека, в том числе и водитель. Всего в салоне находились 10 пассажиров.

От удара лобовое стекло вошло внутрь, а крыша сломалась, как картонная. Позже в московском департаменте транспорта уточнили, что количество пострадавших увеличилось до 7 человек. Госпитализировали водителя и двух пассажиров. У всех ушибы, тяжёлых травм нет.

Автобус двигался с небольшой скоростью и проехал мимо остановки, на которой, тоже были люди. Самого водителя зажало в кабине и спасателям пришлось потратить какое-то время, чтобы вытащить пострадавшего. Что стало причиной плохого самочувствия, пока не ясно, ведь в рейс водитель вышел после медицинского осмотра.

Одна из предварительных версий – у водителя случился инфаркт. Автобус, следовавший по 901-у маршруту, новый, ему всего три года. Перед выходом в рейс этим утром он прошел технический осмотр и был в полном порядке. На место аварии помимо медиков прибыли сотрудники МЧС - произошёл разлив топлива, который, в свою очередь, мог привести к возгоранию, но спасатели этого не допустили. Всем пострадавшим уже оказана врачебная помощь.

С места происшествия автобус увезли эвакуатором. Все детали аварии уточняются, а Мосгортранс и столичная прокуратура начали  проверку по факту случившегося.

Александра Панина, Роман Логунов и Алексей Уваров, "ТВ Центр".

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