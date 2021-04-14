Путин получил второй укол вакцины от коронавируса

Президент уверен, что все будет хорошо

Второй укол двухфазной вакцины от коронавируса получил президент России. Владимир Путин сообщил об этом перед заседанием президиума Русского географического общества. Президент России убежден, что все пройдет без побочных эффектов.

"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал российский лидер.

В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все три препарата предполагают введение двух компонентов. Второй укол "Спутника V" делают через три недели, прививку "ЭпиВакКороны" повторяют через 2-3 недели, а укол препарата "КовиВак" - через 2 недели.

Первым компонентом вакцины Владимир Путин вакцинировался вечером 23 марта. Путин сделал прививку без камер – российский лидер позже объяснил, что "обезьянничать" необязательно. Если же кто-то захочет процесс сфальсифицировать, то покажет на камеры укол каких-нибудь витаминов. Раскрывать название вакцины, которой привился, президент не стал – Путин подчеркнул, что это знает только его врач, передает РИА Новости.

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