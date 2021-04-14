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Вслед за бананами человечество может остаться без чипсов

14:33
  • среда
  • 14 апреля 2021

Изменение климата ставит под угрозу многие растения

Еще пару дней назад эксперты заявляли о гибели банановых плантаций из-за высокоинфекционного почвенного гриба, а теперь людей предупреждают о грозящем дефиците картофеля сорта "Рассет Бурбанк", из которого готовят картошку фри и чипсы.
Человечество может лишиться бананов

Этот сорт выращивают в Северной Америке, кулинары по всему миру ценят его за особый вкус, который он приобретает при жарке, ввиду высокого содержания крахмала. Однако в последнее время фермеры из штата Айдахо начали бить тревогу. Из-за глобального потепления в горах стало меньше снега, который во время таяния орошает посевы.

Селекционер и генетик Ричард Нови объяснил, что хороший снежный покров появляется к апрелю и медленно тает в течение лета, превращаясь в источник воды. Но в 2018 году исследователи выяснили, что с середины прошлого века количество снега в горах уменьшилось на 15-30%. Кроме того, на рост и вкус картофеля негативно влияет жаркая и сухая погода, передает портал YCC.

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